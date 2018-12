„Uutest“ jõuluplaatidest on sel korral pikima kõrre tõmmanud kuldne Elvis Presley. Tema jõulualbum 1957. aastast on kihutanud kohale 16.

Uute tulijate seas on plaatide tabelis veel kaks kodumaist teost. I Wear* Experiment ja nende „Jupiterz“ on 30. ja Mick Pedaja „Avaimus“ 40. kohale tõusnud.

Uus number üks – ja ka nädala kõrgeim uus tulija – albumite edetabelis on XXXTentacioni järjekordne, postuumselt ilmunud „SKINS“. Pisut on listis kohti parandanud ka tema eelmised plaadid „17“ (kohalt kolmteist kaheksandaks) ja „?“ (16. kohalt 12ndaks).

See-eest on eelmise nädalaga võrreldes kõrgemalt lendamas Ewert and the Two Dragonsi uus plaat „Hands Around the Moon“ ja Lenna „3X“. Esimene neist on tõusnud kümnendalt kohalt teiseks ja Lenna plaat kahekümne neljandalt kohalt kolmandaks.

Positsioonile 35 on end venitanud Tommy Cashi uue albumi lugu „VEGETARIAN“. Nii on nüüdseks hetkeks ainult kaks lugu Cashi uuel albumil, mis pole Eesti lugude tabelisse jõudnud – „WAIT A MINUTE! (Intro)“ ja „YES OR NO? (Outro)“

Uusi tulijaid on tabelis natuke veel. Kohale 17 on lennanud moodsa tantsupopi trupp Púr Múdd ja nende värske „Truth Is“.

Eesti lugude tabelis on esikümnesse tunginud üks suurimaid kohalike artiste. Ansambel 5MIINUST ja nende hüvastijätumaiguline lugu „Aitäh“. On nad tõesti otsi kokku tõmbamas? Üks digitabelite edukamaid on selle looga kenasti neljandaks põrutanud esimese nädalaga. Kolmele nublu loole on küll alla jäädud – „tmt“ on endiselt esimene, „öölaps!“ ja „Mina ka“ järgnevad.

Tõeline anomaalia on albumitabelis kohal 39. Sinna on uue tulijana tõusnud Gary Flocki aastal 2017 ilmunud teos „Sax Chillout“. Gary Flock on sedavõrd tundmatu artist, et tal pole lehekülge ei Wikipedias ega ka muusikaentsüklopeedias Allmusic. Mis, kes, miks? Mahedad saksofonipalad viitavad sellele, et keegi kasutab „Sax Chillouti“ äkki tõesti jõulumeeleolu loojana. Aga... Aga kui massiline saab see olla? Kas on tõesti nii, et kui üks kohvik Eestis paneb nädalaks ajaks Gary Flocki „Sax Chillouti“ mängima 24/7, siis annab plaat endast ka tabelis märku?

Oh jummel küll...

Kes see Gary Flock on üldse?

Teab keegi?

Olgu veel ka ära märgitud, et uute tulijatena on pikkade plaatide paremusjärjestusse lisanud end poppar LP uue albumiga „Heart to Mouth“ (kohale 22), tantsupoopar benny blanco ja album „FRIENDS KEEP SECRETS“ (23) ja ooperilaulja Sarah Brightmani plaat „Hymn“ (38).

Singlite tabelisse polegi uusi või „uusi“ jõululugusid ilmunud. Neist kõige populaarsemana jätkab Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You“, kohal neli.

Tabeli number üks on neljandat jaotust järgemööda nublu hitt „tmt“. Uustulnukad nimetatud listis pärinevad XXXTentacioni albumilt „SKINS“. Sealt on pärit ka nädala kõrgeim uusi tulija – lugu „whoa (mind in awe)“, see esikümne äärele jõudnud, kohale 10.

Ka „Aitäh“ ansamblilt 5MIINUST on piisava mõjujõuga, et rahvusvahelises konkurentsis ilma teha – see on tõusnud singlitabelis 16. kohale.