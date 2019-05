Hoolimata sellest, et Eesti lugude tabelis on esimesed kuus lugu pisut positsioone vahetanud, aga täpselt samad mis eelmisel nädalal, leiab kodumaiste palade listist korralikku tuulutamist. Ja selle põhjuseks on Beebilõusta uue albumi „Andrus Elbing“ ilmumine.

Räppari uudisteose kümnes loost on üheksa tipp-40 sekka tõusnud. Ainult pala „Kaspar interlude“ on tabelist välja jäänud ja selles miniatuuris teeb Lõusta asemel häält poeet Indrek Hirv.

Ning Beebilõusta albumi lugudest on kõige kõrgemale paiskunud lugu „Jäemäetipp“. See on 19. kohal.

Märkimisväärne liikumine on toimunud ka marp$i ja Clicheriku palaga „Tibulinnu“. See on tõusnud neljateistkümnendalt kohalt esikümnesse seitsmendaks.

Albumite edetabelisse tungis Beebilõusta värske kauamängiv juba möödunud nädalal. Esialgu 9. kohal. Selleks nädalaks on plaat hoogu juurde saanud ning roninud teiseks.

Esikohal jätkab Billie Eilishi debüüt ning Beebilõusta selja taga on Lõuna-Korea BTSi vastne album.