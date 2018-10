Foto: Kristjan Lepp

Lenna ja nublu ühine lugu „Keeruta“, millest võis oodata uut Eesti lugude tabeli liidrit, on kihutanud edetabelisse positsioonile kaks. Nublu „öölaps!“ jäi tandemil veel löömata.

Samalt Lenna singlilt on esikümnesse tormanud veel teinegi pala – produtsent Raul Ojamaa muditud versioon Lenna laulust „Kolm korda“, uue tulijana kuuendal kohal. Ka nimetatud lugu ise on tagasi tipp-kümnesse tõusnud, nii et lõpuks on kodumaiste palade esikümnes vaid kolm lugu, mis ei oleks seotud kas nublu või Lennaga (need on: 5MIINUST „Trenažöör“, kohal 7; NOĖP „New Heights“, kohal 9; Sip€lga 14 „Usain Bolt“, kohal 10).

Eesti lugude tabeli viimases kümnes on samuti kaks uut tulijat. Leslie Da Bassi uus ja Genkaga versioon laulust „Naine“ ning trio Kõrsikud sada aastat vana lugu „Suuda öelda ei“.

Lenna ja nublu „Keeruta“ kuulamisarvud on ilmselt siiski üpris suured, sest lugu on roninud „öölapse“ selja taha teiseks ka singlite tabelis.

Singlite paremusjärjestus hiilgab ka sel nädalal kõige suurema uute tulijate hulgaga. Neid on siin kokku seitse.

Kaks lugu Lady Gaga ja Bradley Cooperi soundtrack-plaadilt („Always Remember Us This Way“ kohal 19, „Shallow“ kohal 28). Puertoricolane Bad Bunny on Drake’i kaasabil pääsenud tabelisse looga „MIA“ (21). Ameeriklase Ava Maxi moodsa popi pala „Sweet but Psycho“ (22) jätkab Euroopas populaarseks saamist nüüd ka Eestis. Kodumaal USAs pole ta veel teab mis edu saavutanud.

Ja siis tõstavad pead veel üks räpilugu Venemaalt (Pharaoh’ „Не по пути“, 33) ja üks Ameerikast (Kodack Blacki „Zeze“, 35).

Hetkel kinodes jooksva filmi „Täht on sündinud“ soundtrack on albumite jaotuses asunud nüüd liidriks. See Gaga ja Cooperi album on eelmisel nädalal kiirema stardi teinud Twenty One Pilotsi kauamängiva ja Eminemi selja taha jätnud.