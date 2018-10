Foto: Neal Preston/ACME FILM OÜ

Pärast „metsikut tormi“ eelmisel nädalal, kui sündmustevaesesse Eesti lugude tabelisse lendas kuuendale kohale uue tulijana Sip€lga 14 pala „Usain Bolt“, on maal ja merel taas tavapärane vaikus. Kõik on paigal.

„Usain Bolt“ istubki kenasti kuuendal kohal edasi ja temast kõrgemal asuvad lood niisamuti. Täpselt seal, kus eelmine nädal. Ehk siis nublu ülevõim jätkub.

Ja näikse, et muutusi Eesti lugude tabeli ülaotsa võib tuua jällegi vaid nublu ise, sest vähemalt esialgu on tormiliselt lendu läinud eelmisel reedel ilmunud Lenna lugu „Keeruta“ koos nubluga. Ei ole tuumafüüsika ennustada, et just see pala võib tuleval nädalal uueks number üheks kihutada.

Aga muidugi loodaks, et uusi tulijad, uusi hitte, uusi lugusid jõuaks ometi rohkem kodumaiste laulude listi. Aitäh!

Singlite koondtabelis – seal, kus Eesti lood võistlevad välismaa omadega – troonib samuti endiselt nublu looga „öölaps!“ ja esimesed kaheksa lugu on samad mis nädal tagasi, kuid uusi palasid on tipp-40 sekka siginenud lausa seitse.

Kõige kõrgemal neist Lady Gaga ja Bradley Cooperi ühine „Shallow“ nende ühisest filmist „Täht on sündinud“. Kohal üheksa.

Kaheteistkümnendaks on põrutanud singer-songwriter-poppar Halsey esimene uus materjal pärast möödunudaastast albumit „Hopeless Fountain Kingdom“, lugu „Without Me“. Nagu moodne aeg nõuab, on tegu väga isikliku lauluga – Halsey kõneleb palas aegadest, kui läks lahku räppar G-Eazyst. Arenenumatel aladel kui Eesti Vabariik saab selle loo juurde vaadata Spotifys ka videot – ülišeffi vertikaalvideot.

Siis on singlitabelisse tõusnud kolm lugu USA popduolt Twenty One Pilots – „Chlorine“ (kohal 20), „Morph“ (25) ja „My Blood“ (27). Asi on selles, et neil on väljas uus kauamängiv ja sealt neid lemmiklugusid kuulajad välja nopivad.

Neljandasse kümnesse jäävad veel uued tulijad tuttavatelt artistidelt The Chainsmokers (lugu „This Feeling“ koos Kelsea Balleriniga, 33. kohal ) ja 6ix9ine (lugu „STOOPID“, 35. kohal).