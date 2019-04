Ja 28. kohale on uue tulijana sisse astunud nublu iidvana lugu „kassipulma aftekas“. Nimetatud pala (noore tallinlase MadTingi produtseeritud) ilmus nublu YouTube’i ja SoundCloudi kontodele juba läinud aasta aprillis, aga on nüüd kättesaadavaks tehtud ka tipp-40 vaatluse all olevatel platvormidel iTunes, Spotify, Google Play, Apple Music, Deezer.

Selle nädala seisuga on esimesed kuus lugu suuremal või väiksemal määral seotud nubluga. Ja need kuus positsiooni ei ole ainsad, kus tipp-40s nublut kohtab. EP „Mind on mitu“ mõtteline B-pool „2 Quick Start“ on tõusnud tagasi esikümnesse – seitsmeteistkümnendalt kohalt kümnendaks.

Nagu ennustatud, on nublu uus pala „muusikakool“ lennanud tabelis esimeseks, olles eelmisel nädalal ainult 24 tundi digiturul olnuna sisenenud paremusjärjestusse kohal 12. Pluuto lugu „Mesimagus“, kus ka nublu kaasa teeb, on nüüd sammukese tagasi – esimeselt kohalt teiseks – astunud.

Ja siis on nublu muidugi ka veel Lenna loos „Keeruta“, mis asetseb 21. kohal. Kokku üheksa tabelis oleva looga on ta karvupidi seotud. Reeglina on artistil singlite tabelis sedavõrd palju lugusid esimese 40 seas siis, kui on ilmunud uus album, aga nublu ongi reegliteväline nähtus.

Ja siis on veel üks uus tulija kodumaiste palade mõõduvõtus. Hiiumaal pärit räppari marp$i esimene tabelihitt „Tibulinnu“ on esimese hooga tõusnud tublile 14. kohale. Palas, millele on üles võetud ka uhke video, teeb kaasa ka teine noor träppar, olulise osa elust Soomes elanud Clicherik.

Singlite üldtabelis kohtabki taas tavapärast juhtumit, kui üks suure austajaskonnaga artist uue album välja annab ja lood sellelt plaadilt korraga tabelit ründavad. Lõuna-Korea hitivabriku edukaim toode poistebänd BTS on maha saanud kauamängivaga ja viis lugu sellelt on singlite tipp-40s. Kõrgeimal kohal (4) ühes Halseyga esitatud „Boy With Luv“.