Foto: AFP/Scanpix

Tubli supersiiras Uudo Lepp on vihtunud uue looga „Lendame koos“ Eesti lugude edetabelis uue tulijana viiendaks. Seeläbi on nüüd nublul rikutud ära see mõnu, et tema okupeeritud oleks selle tabeli esimesed viis kohta. Esimesed neli on endiselt nublu või nublu kaasosalusega sündinud lugude käes, aga viies on nüüd Uudo ja kuuendaks on sikutanud end Maiani „sinise leegiga“. Nublu osalusega Ödede „Rulli Rulli Rulli remix“ on nihkunud kuuendaks.

Veel on kodumaiste palade nimestikku tunginud Daniel Levi. Kohale 21 on põrutanud tema pala „Flowers“, lugu, mille kaaskirjutajaks ja produtsendiks NOËP ning mis on esimene lugu Danielit pärast kaheaastast pausi.

Väljaspool esimest 40 lugu on värskeid lugusid pisut veel – kaks lugu Ödedelt, üks Iiriselt –, aga üldiselt on tabel tavapäraselt rahulik.

Singlitabelis – see on siis tabel, kus Eesti ja välismaiste lugude edu mõõdetakse üheskoos – on nublu „öölaps!“ taas esimeselt kohalt eemale aetud. Seekord polegi seda teinud mõni traagiliselt hukkunud räppar, vaid popartist Ava Max oma eurohitiga „Sweet But Psycho“. Lugu on tabelis sees juba neljandat nädalat ja nüüd siis lõpuks esimeseks rühkinud.

Järgmine nädal võib sama tabelit aga taas varalahkunud räppar juhtida, sest just-just ilmus Lil Peepi uus plaat.

Kõrgeim uustulnuk singlitabelis on Ariana Grande värske singel „thank u, next“. Arianal ilmus alles augustis kauamängiv ja daam lubab veel selle aasta sees järgmist pikka plaati, plaanitud teose nimi on samuti „thank u, next“.

Kinoteose toel on ansambel Queen saanud nüüd esimese hiti ka Eesti digitaalse muusikatarbimise edetabelis. Aastast 1975 pärit „Bohemian Rhapsody“ on sirutanud end 23. kohale.

Esimese 40 loo alumisest otsast leiab veel kolm vastset tabelisse tõusnut: räppar Sheck Wes ja lugu „Mo Bamba“ (kohal 38), meie Uudo ja „Lendame koos“ (39) ning superstaar-produtsentide bennly blanco ja Calvin Harrise ühine „I Found You“ (40).