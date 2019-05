Reketi uus pala on lennanud tublilt ka singlite üldtabeli kümne populaarseima sekka – seitsmendaks. Ent pole siiski nädala kõrgeim uus tulija selles tabelis. Kolmandaks on tuisanud räppar Logic üksjagu jutuainet tekitanud ja koos Eminemiga esitatud looga „Homicide“ ja kuuendaks Kanada vastulöök Justin Timberlake’ile ja Rolf Roosalule – Shawn Mendes uue looga „If I Can’t Have You“.

Albumite reastuses sel nädalal ühtki uustulnukat pole. Billie Eilish jätkab esimesena, Ariana Grande teisena ning Eilishi varasem plaadistus („dont smile at me“) on kolmas.

Reketi uue loo ilmumine on tekitanud uut kuulamist ka tema möödunud aasta plaadile „Rahu“. See on tõusnud 17. kohalt tagasi tipp-10sse, 7. kohale. Populaarseim kodumaine plaat on aga endiselt Beebilõusta „Andrus Elbing“ – istub 5. kohal.