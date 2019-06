EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: SoundCloudi popräpp pommitab Eesti lugude tabelit

Okeiokei on ka ise end tabelisse sirutanud. Duo üldse esimene lugu „helistab“, juba kuu aja jagu SoundCloudis ilma teinud laul, mis on nüüd kuulatav ka platvormidel, mille kuulamisi loetleb Eesti Tipp-40 tabel, on uustulnukana 11. kohal.

Kõrgeim uus tulija tabelis on SoundCloudi räpi popimat ja pehmemat poolt esindav Villemdrillem , kes on värske looga „MT“ tõmmanud end kolmandale kohale. See on nüüd Villemdrillemi seni kõige edukam lugu – tema eelmise tabelihiti „Fanta“ laeks jäi positsioon 27. Nüüd on noormees siis esikümne-klubi liige. Ja seda just-just pead tõstva produtsentide tandemi okeiokei abiga. Nemad on „MT“ biidi teinud.

Kodumaiste palade edetabelit juhib neljandat nädalat järjest Reket singliga „Ma kuulsin seda läbi viinamarjaväädi“ ning eriti tervitatav, et tabelisse on tunginud mitmeid värskeid lugusid, nii et varsti võib loota, et kaks-kolm aastat vanad lood kolivad tipp-40st mälestuste riiulile.

Looga „helistab“ SoundCloudi räpile veel ühe popi vindi peale keeranud okeiokei koosneb kahest noorhärrast, need on Gevin Niglas ja Karl Killing. Eesti muusikas on nad korra vilksatanud poistebändis Beyond Beyond, mille tegevust dirigeeris Stig Rästa.

Nüüd on kutid ise muusika produtseerinud ja kirjutanud (kirjutamisel lõi kaasa ka Mait Mikussaar), väljaandjaks Rästa osalusega kompanii Star Management.

15. kohale on uue tulijana tõusnud tandem Clicherik & Mäx. Veel ühed SoundCloud-räpis hambaid teritanud ässad, kelle tabelihiti „2D Tüdrukud“ on välja andnud Eesti popi ja räpi vanameistrile Critikalile kuuluv leibel Mindnote Records. Critikal on ka üks loo muusika autoritest, üheskoos okeiokei venna Gevin Niglasega. Kusjuures teine okeiokei vend Karl Killing laulab „2D Tüdrukutes“ refrääni.

Clicherikule on „2D Tüdrukud“ teine Eesti tipp-40 hitt. Ta teeb kaasa marp$i palas „Tibulinnu“, mis asetseb sel nädalal seitsmendal kohal. Mäxile on see aga esimest korda digitaalse muusika tarbimise edetabelit külastada.