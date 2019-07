EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: tere tulemast edetabelitesse, manna!

See biidimeistrite Onyxi ja Noyade produtseeritud pala on nädala kõrgeim uus tulija tipp-40s – lennanud joonelt 6. positsioonile.

Kusjuures mõlema esikümnesse põrutanud pala kohta võib öelda, et tegemist on potentsiaalsete tabeliliidritega. Esimese nädalaga number üheks siiski ei kihutatud, ehk edaspidi.

Albumite tabelis on tunda jaanitule lõhna. Eestlaste suured pühad tähendavad seda, et masinatest kääksutatakse vanu suuri lemmikuid ja nii on tabelis hoogsalt üles tõusnud Karl-Erik Taukari kaks plaati („Kaks“ 8. kohalt 12ndaks.; ja „Vääramatu jõud“ 13. kohalt 11ndaks) ning taastulijatena on nimestikus tagasi kauamängivad puntidelt Smilers („XX, Vol. 1 (20 aastat meteoriitide sajus)“ 14. kohal), 5MIINUST („Korralik saavutus – aasta plaat“ 19. kohal; „Rämmar“ 21. kohal) ning produtsent Sven Lõhmuse produktsioonimaja saaduste kogumik „Moonwalk Street (Deluxe Version)“ (22. kohal).