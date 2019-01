Foto: Daniel DeSlover/Zumapress/Scanpix

Aasta 2019 edetabelite esimesed number ühed: Eesti lugude tabelis – nublu ja „tmt“; singlite tabelis – nublu ja „tmt“; albumite tabelis – Tommy Cash ja „¥€$“.

Valdavalt valitseb igas listis jõulujärgne pohmakas. Eesti lugude paremusjärjestuses ehk vähem, sest rivistus on stabiilselt seisev.

Pärast Tommy Cashi võimast suurhalli kontserti on kaheksa tema lugu taastulijana edetabelisse tagasi roninud. Selle juures veel „HORSE B4 PORCHE“ 25. kohalt 10. kohale ning artisti hetke suurim hitt on uue albumi esimene singel „X-RAY“. Leiame selle positsioonil neli, kenasti kolme nublu hiti tagant.

Enne aastavahetust Saku Suurhallis antud kontsert suurendas niisiis korralikult Cashi lugude kuulamist ning seeläbi ronis ka album

„¥€$“ uuesti kauamängivate edetabeli esimeseks. Hoides Billie Eilishi (pildil), kellest ennustatakse 2019. aasta supernoovat popis, aastal 2017 ilmunud teose „dont smile at me“ teisena. Veel.

Nii albumi- kui singlitabelis on koormate kaupa taastulijaid. See ongi nimetatud jõulupohmakas. Jõulujärgsel nädalal – siis, kui tabel Ekspressi veebiküljel küll puhkas, kuid kokku arvestati sellegipoolest – täitusid mõlemad tabelid jõuluteemalisest muusikast. Ja eks nüüd, kui pühad said läbi, kadus kodudes ka isu christmas-biiti keerutada ning pühadeplaadid kolisid aastaks sahvrisse.

Albumitabelis on 13 taas esineljakümne hulka tõusnud plaati. Neist kõige kõrgemale Ed Sheerani „÷ (Deluxe)“.

Singlite nimistus on taastulijad veel rohkem. Kokku 25. Ja registreerida saab ka digitabelite ajaloo kõige suurema kukkumise. Jõulunädala number üks singel Mariah Carey „All I Want For Christmas Is You“ (jah, lugu nügis isegi nublu korraks liidripositsioonilt ära) ei ole enam ei esimese 40 ega isegi esimese 100 hulgas. Väga huvitav, kas Carey klassikust saab suurim jõululugu ka järgmisel pühade sessioonil.

Singlite tabelis seisab ka kaks päriselt uut lugu. Teisel kohal on Post Malone’i värske lugu „Wow.“.