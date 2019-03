EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: „Tsirkus” ja Ariana Grande jätkavad liidritena

Ühiskonnaelus toimuvate tormide keskel, on seisukord Eesti digitaalse muusika tarbimise tabelitest väga rahulik ja chill.

Eesti lugude tabelis on kõik lood enam vähem samas kandis, kus eelmisel nädalal. Üksnes NOȄPi „Fk This Up” on teinud märgatava tõusu – eelmise nädala paigutuselt 11 tagasi esikümnesse, kohale 8.

Esikolmik on tavelis sama – 5MIINUST, nublu ja Pluuto looga „Tsirkus” esimesed, nublu ja „tmt” teine, Victor Crone ja „Storm” kolmas.

5MIINUSE „Tsirkuse” ilmumisega on ka nende vanemaid lugusid taas rohkem kuulama hakatud. Näiteks „Kuum” on uuesti esi-40 sekka tõusnud. Ja nende album „Rämmar” on peaaegu albumitabelisse tagasi jõudnud. Kohale 43, esialgu siiski.

Albumite tabelis on uusi tulijaid vaid üks. Kohale 3 on tõusnud popträppar Juice WRLDi uus heliplaat „Death Race For Love”.

Lenna „3X” on esikümnest välja langenud – kohalt 9 lausa 28ndaks. Ja kui see ka pole, nädala kuulatuim kodumaine plaat on Karl-Erik Taukari üksjagu vana plaat „Kaks”. Kohal 23.

Vabariigi kuulatuim album endiselt Ariana Grande „thank u, next” ja teine Billie Eilishi „dont smile at me”.

Pisut rohkem liikumist on singlite tabelis. Lausa viis uut tulijat. Vaatame nad üle. Kõige kõrgemal, kohal 5, Billie Eilishi värske „wish you were gay”. Kohal 20 Juice WRLDi „Fast”. Kohal 28 Bebe Rexha „Last Hurrah”. Kohal 32 Khalidi „My Bad”. Ja kohal 35 Marshmello „Here With Me”.