Positsioonile 24 on tunginud Rita Ora värske hitt „Let You Love Me“. Suurbritannias on sama lugu Rital juba kolmeteistkümnes tipp-kümne hitt ja teinud daamist seega kõigi aegade edukaima briti naisartisti Suurbritannias, kui arvestust pidada esikümnesse jõudnud lugude järgi. Ta on läinud mööda nüüd oma kaasmaalastest Shirley Basseyst ja Petula Clarkist, kel mõlemal on karmanis 12 esikümne lugu.