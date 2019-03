Kuulsast Harvardi ülikoolist tõepoolest eksmatrikuleeritud Lil Pumpi kohta levitati nädala eest uudiseid, et tüüp astub peagi üles kõnega ülikooli lõpetajate ees. See on au, mis on varem kuulunud Nobeli võitjatele, Bill Gatesile, Mark Zuckerbergile, Steven Spielbergile ja sedamasti rahvale, nii et selle uudise asjus punnitati korralikult silmi. Kas tõesti üks prääksuv träpitäht pannakse nii olulist kõnet pidama!?! Ei panda. Ülikool on teatanud, et tänavuse kõne lõpetajatele peab siiski Angela Merkel. Skrrt skrrt.