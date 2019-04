Nädala kõrgeim uus tulija kodumaiste palade reastuses on Liis Lemsalu värske „Tähed me jalge all“. Lugu on põrutanud üheksandaks.

Järgmine uustulnuk paistab 12. kohalt . Seal on uus nublu lugu! Uhhuu! Lugu „muusikakool“ on tabelisse karanud ja esiotsa võib tunduda, et 12. koht on nublule kuidagi vähe. Ta on harjunud uute lugudega esimeseks lendama, eks ole. Aga „muusikakool“ ilmus 11. aprillil ning selle tabeli arvestus läks lukku juba 12. aprillil kell 00:00. Seega jäi tal tõusmiseks, kuulamiste kogumiseks põhimõtteliselt aega vähem kui 24 tundi. Ühe päevaga nädala arvestuses nii kõrgele tõusta – seda suudab ainult nublu.

Järgmisel nädalal samal ajal on „muusikakool“ arvatavasti juba positsioonil, kuhu ta kuulub.

Allpool tabelis on veel üks lugu, mida ei ole digitabelite ilmumiste ajal siin kohanud, kuigi iseenesest on tegu iidse palaga. Shanoni „Tuhat ja üks ööd“ on venitanud paigutusele 39.