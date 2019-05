Kummalisi puudujaid muusika digitaalse tarbimise tabelist on veelgi. Kus on näiteks juba kuu aja eest ilmunud Tanel Padari singel “Maagia”? Kus?

Albumite ja singlite üldtabelis jätkab mõlemas liidripositsioonil Billie Eilish . Albumiga “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” ja singliga “bad guy”, vastavalt.

Kolmas ja viimane “uus nägu” plaatide paremusjärjestus on paigutusele 29 tõusnud kogumikplaat hittsarjast “Troonide mäng” inspireeritud lugudega. Nimetatud on üks eepiliselt laiahaardeline salat – muinasjutusarja palvel ja innustusel on lugusid valmistanud nii kosmilised träpistaarid (Lil Peep,Travis Scott,Ty Dolla $ignjne), täiskasvanute rokki viljlevad onud (The National), popfolgi kepsutajad (Mumford & Sons, The Lumineers) ja moodsa flamenco õrnutsejad (Rosalía).Isegi briti rockbändi Muse esinägu Matt Bellamyon võtnud nõuks ühe loo teha.