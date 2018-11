Teine hea sissetulek on licensing – muss telesse, filmi, korporatsioonidele. (Eestis on see autorikaitse värk väga nadi, vabalt kasutatakse suurte artistide loomingut reklaamides, kuna seadus on lõtv ja kontroll peaaegu olematu. USAs on see asi üsna karmistunud, kasutamisõigused on reglementeeritud ja tänu sellele on licensing paljude heliloojate peamine sissetulek.)

Mussist jah, aga minu puhul on see sissetulek kombo eri allikatest. Kuna ma pole ainult n-ö beatmaker , siis viimase kahe aasta jooksul on hästi sisse toonud kompositsioonide tegemine teistele produtsentidele (ehk soundkits ; minu omad on üleval sellistel saitidel nagu Maschinemasters, Native Instrument, saidil Sounds.com jne).

Ma ei tea, kui hästi see Eestis reglementeeritud on, aga USAs tuleb ikka paperwork korralikult ära teha. Tihti arvatakse, et oo, ma võtan SoundCloudist või Soundclikist, maksan 30 taala ja lugu on minu (see 30dollarine hind on veel omaette pikk jutt)!

Kui me räägime artistidest, kes pännavad online ’is ja annavad välja autoriseerimata lugusid, siis neid on olnud lõdvalt. Isegi nii nahaalselt, et Instagramist on ripitud 30 sekundit heli ja siis freestyle peale ja oma Instagrami üles. Üks tegelane rippis SoundCloudist ja saatis mulle oma räpiga tagasi ja küsis tagasisidet ka veel. Sellepärast võtsin kogu SoundCloudi kataloogi maha ja saadan küsijatele ainult privaatlingi.

Oeh, see on pikk jutt… Lühidalt – jah, ikka, erinevaid varguseid on olnud.

Mõned lood on veel „in the pipeline“, aga ei hakka ära sõnuma. Seni on vast tuntumad artistid olnud Fred the Godson , Skye Morales , Tito Montana , Kris Kasanova jne.

Kui kõik hästi läheb, siis peaks mul üks tulema välja Yelawolfi uuel albumil, paperwork on tehtud, aga ega enne kunagi ei tea, kui album füüsiliselt käes on, neid playlist ’e muudetakse viimase minutini.

Kes on sinu biitidele lugusid teinud? On neid ka ilmunud?

Isegi kui tegemist on liisitud biidiga (ehk ostjal pole eksklusiivõigusi ja võib olla 100 räpparit veel, kes seda biiti kasutada võivad), tuleb ikka autorikaitses see lugu ära regada ja biidi autor(ite)le kuulub endiselt 50% loost, ja kui lool pole kirjastajat, siis ka 50% publishing’ust. Et kui seda lugu näiteks raadios ja nüüd ka YouTube’is mängitakse, siis biidi tegijale peab tiksuma 50% esitamistasudest.

Kui artist pole lugu korralikult reganud või on biidi autori välja jätnud, siis on see ka sisuliselt vargus, kas tahtlik või tahtmatu, ja seda on mul ka juhtunud.

Paljud uued artistid ei saa aru, et see 20–20 000 dollarit raha, mis loo eest heliloojale / biidi tegijale makstakse, on ainult n-ö kasutustasu – eksklusiivõiguse puhul garantii, et „biidimeister“ seda kellelegi teisele kasutada ei anna – ja kui artisti ja biiditegija vahel edasisi lepinguid ei tehta, siis by default omab biidi tegija ikkagi poolt lugu.

Suurema kaliibriga artistide ja produtsentide hulgas on vargused nats peenemad, kuna neil on plaadifirmad ja legaalosakonnad. Kui keegi nende artisti/produtsendi kohtusse kaebab, siis on raha, mida võtta, versus „kodukandi“ räppar, kellelt pole midagi võtta.

Selles sfääris tehakse palju „reverse engineeringut“ ehk nimega produtsent rekonstrueerib kellegi teise biidi suht sarnaselt ümber või kasutab sama sämplit. See on väga popp lüke, kus kuulsad produtsendid viksivad vähem kuulsate produjate tööd või annavad neile nominaalse prossa loost, kuigi väiksem tegija tegi terve biidi.

Ei taha nimetada nimesid, aga ma tean hästi palju selliseid juhtumeid ja endal ka on juhtunud selliseid asju.

Ka seda juhtub, et koostöös mängitakse sinu osa lihtsalt üle ja sind jäetakse „split sheetilt“ välja. Mõned, kellele oled pikalt alt üles vaadanud industris, teevad sellist jama. Omavahel öeldes on see mulle hästi suur õppetund olnud, küllalt cut-throat ja ettearvamatu on see äri, umbes iga ühe õnnestumise kohta on kümme feili ja enamasti ei olene need sinust, külma närvi ja paksu nahka olen hakanud treenima.

Otsene vargus leibeli all oleva artisti või produtsendi poolt oleks isegi tervitatav – kui sul on kõik lood ilusti copyright’i all ja hea lawyer võtta, siis andku tuld.

Sa osaled päris sageli biitide tegemise võistlustel. Kus, ja mis need on?

Alustasin 2014. aastal biitide tegemise võistlustega, sest otsisin paremat võimalust oma mussi laiemalt promoda.