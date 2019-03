Eisi Mäeots: Veidral kombel naudin ma tohutult üksi olemist

Hommikune jäine dušš ja kohv piimavahuga

Üksiolemine

Veidral kombel naudin ma tohutult üksi olemist – vähemalt mõned tunnid päevas on see minu jaoks ülioluline. On see siis jalutuskäik, lugemine, mõni hobi või lihtsalt lösutamine ja mitte millegi tegemine, et õppida lõõgastuma.