EKSPRESSI ARHIIVIST | Jüri Pino: Aiavõhiku märkmed

Eks tal olnud õigus, ma võinuks arstiks minna. Ja kui keegi kunagi vaataks, mismoodi ma omal ajal intervjuusid tegin, ei saaks ta märkmetest mõhkugi aru. Mingi kriksadullid, kui sedagi. Aga, muide, natuke kõrvale kaldudes, üles kirjutada on mõistlikum kui diktofoni usaldada. Lindilt maha kribada on üks viletsus ja rist ja poolkuu ja püha lehm. Üritage meelde jätta ja hiljem oma sodimistest aru saada, palju libedamalt läheb. Muide, et jutule autoriteeti anda, seda on kirjutanud Gabriel García Márquez ise, kes kah vana ajakirjanik ju.

Nimelt võttis õpetaja pähe, et mul on kohutavalt halb käekiri, mistõttu vihik suhteliselt mõttetu, midagi välja ei loe.

Loomulikult on aed vahva, eriti kui oskaja inimene selle kallal käib. Margot kaheldamatult on oskaja inimene, topib neid lilli niimoodi, et kogu aeg kuskil miski õitseb. Üks lõpetab, teine alustab. Mina vahet ei tee, ehkki üritatakse kangekaelselt botaanikatunde pidada.

Just nimelt midagi, sest ega mina tea, mis iileksid või jorjenid need on.

Ja tunnistan suurema häbita, et ega ma aiaga muud teha oska, kui selles ringi konnata ja vaadata. Mõnus. Nagu eelmainitud naisterahvas targasti ütleb, suvel on meie elutuba pea 800 ruutmeetrit. Peaaegu, sest igal pool kasvab ju midagi.

Täpsemalt on see küll lugupeetud naisetüki oma. Mina olen siin niisama.

Niisiis lasti mul botaanika vihik mitu korda ümber kirjutada. Korraliku käekirjaga.

Sa püha püss, kui tüütu see oli.

Esimene kord ma tegingi seda, nuttes ja kirudes.

Siis läksin kavalaks, kirjutasin uude vihikusse ümber vana lõpu, ütlesin, et teine on veel, mis täis sai, aga see muidugi ununes koju.

Väike vastik suli.

Nii see botaanika minust kaugele jäi, vastumeelseks sai. Antagu andeks. Nõgese tunnen ma ära, aga murulaugu pähe olen küll õuest ei tea mis lõikeheina supi sisse tassinud. Ei, oot, sibula tunnen ka ära.

Nõges mulle, muide, hullult meeldib. Lapsena, jah, kartsid teist, et kõrvetab. Aga ega siis ju pekk ka maitsenud, mis nüüd hea meele ja kahe suupoolega sisse läheb. Nõgesest saab lahedat suppi, lahedat salatit ja, mis eriti vaimustav, vägevat vihta.

Naisterahvas küll ütleb, et temale on nõgeseviht liiga vänge. Teadagi, naiste nahk on ju kaks kolmandikku meeste omast. Mulle jälle hullult meeldib, sihuke tunne on veel pool päeva, nagu keegi sügaks sind kogu aeg. Muudkui tahaks mõnust röh! öelda.

Tuhm siga siin aias, nagu ma olen. Isegi muru niita mul tavaliselt ei lubata. Et lohakas ja kärsitu, jätab igale poole torte ja tuuste.

Ja tunnistan suurema häbita, et ega ma aiaga muud teha oska, kui selles ringi konnata ja vaadata. Mõnus.

Loomkonnast, kes meil siin ringi toimetab, tean natuke rohkem. Aiapäkapiku ja -tööriistana teenib part Mustu. Kuigi ta läheb aina kirevamaks. Oli ka Püstu, india jooksu­part, see on sihuke pudeli moodi lind, aga rebasel läks sügisel kõht tühjaks. Pardi mõte on, et sööb teod ära. Meil pole ühtegi, ja kui keegi küsinud, kuis tigudest lahti saab, kohe vastus: paar parti aeda lahti ja korras.

Siis on kukk Gunther, kanad Bianca, Lisbeth, Charlotte ja Smeralda. Värskusastmega otse mulgust munad ikka saadaval, mõnikord tabad veel soojana. Muidu ka tore seltskond. Varem oli suurem ja mitmekesisem, haned, pardid, kalkunid, aga tundus, et hakkab üle pea käima, ja tuli teha müügitegevust ... no ja natuke kirvest ka vibutada.