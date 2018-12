EKSPRESSI ARHIIVIST | Nassim Taleb - mees, kes on võtnud oma elu eesmärgiks hävitada kogu majandusteadus

Aastal 2007 nägi ilmavalgust “The Black Swan” (“Must luik”), mis tegi Talebi autorina maailmakuulsaks. Wikipedia andmetel on raamatut tõlgitud 32 keelde ning müüdud üle kolme miljoni eksemplari. Taleb kirjutab siin mittelineaarse maailma mõjudest inimestele. “Must luik” ise on fenomen, mille saabumise tõenäosus on olematu, mille mõju on tohutu ning mida keegi ei näinud tulemas, kuid tagantjärele oskab iga (juhuse narr) seletada. Must luik on mittelineaarne – ta on kui päisekivi, mis seob võlvi kokku. Must luik on üks sündmus, mis avaldab kvalitatiivselt ja hoomamatult mõju kogu protsessi või süsteemi senisele kulgemisele. Metafoor pärinebki muide loodusest: kuni Austraalia avastamiseni olid inimesed veendunud, et kõik luiged on valged. Kuid piisas vaid ühe musta luige nägemisest Austraalias, et seda arvamust kummutada. Idee seisneb selles, et inimesed ei ole üldiselt teadlikud oma teadmiste puudulikkusest. Mustad luiged võivad olla nii positiivsed kui ka negatiivsed. Lotovõit (õigemini võitnud lotopilet) on must luik, kuid positiivne. Liibanoni kodusõda oli negatiivne must luik. Taleb annab oma raamatus väga hea ülevaate just mittelineaarsuse tohutust mõjust inimeste eludele. Kui ansambel ABBA laulis nelikümmend aastat tagasi, et “the winner takes it all”, siis tänaseks vastab see tänu globaliseerumisele, internetile ning paranenud transpordile ja logistikale väga paljudes ärivaldkondades tõele rohkem kui ealeski varem. Probleem seisneb selles, et keegi ei tea ette, kust tuleb uus võitja või kes on must luik.