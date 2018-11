Carl Michael von Hausswolff on tänapäeva tuntuim Rootsi kunstnik, kuraator ja helikunstnik, kes tihti töötab avardatud kunstilise entiteedi ja autorluse piiride hägustamise meetodil. Alates 70ndatest tegutseb ta heliloojana, kelle ainsaks instrumendiks on salvestaja ja kelle teostes pole vähimatki „muusikalist“ elementi, ainult puhtad helisagedused. Tema plaate on avaldanud sellised leibelid nagu Touch, Ash International, Laton, Oral, RasterNoton, SubRosa ja Die Stadt. 2015. aastal kandideeris ta koos Kiwaga Veneetsia Biennaali Eesti Paviljoni väljapanekule, aga Eesti-poolse komitee otsusel ei osutunud valituks. Tema näitus Tartu Valgusfestivalil Nooruse galeriis on avatud kuni 11. novembrini.

Sa oled ühendatud paljude inimeste ja ideedega ja nendega töötanud. Mis on põnevaim eelmise sajandi kultuuriuuendus ja võrgustik selle ümber: psühhedeelne kunst, psühhoaktiivne muusika, Dreamachine...

See lihtsalt läks juhuslikult, et kohtusin paljudega isiklikult, mis tähendas, et minu jaoks oli tegu elavate inimestega, mitte lihtsalt sümbolite või ikoonidega. Muusikutest näiteks (The Animalsi laulja) Eric Burdon, kirjandusvallast biitnikud Brion Gysin ja William Burroughs. Ma pole eriti sooloartisti tüüp ja väsin iseendast, ma ei arva üldse, et olen geeniuse tüüpi kunstnik, kes alati tuleb välja millegi uuega. Olulisem on inimeste ühendamine ja panna asjad liikuma. Mulle on jäänud mulje, et sa arvad vist sama.