„Eestis on laialt eluruumi ja avarust. Soomes on sama lugu. Nii tunduski, et peaksime rääkima millestki suurest, millestki, mis oleks natuke nagu Eesti ja Soome vaheline asi, kus me saame teineteisest aru nii, nagu Lääne-Euroopa vaataja võib-olla ei saaks,“ räägib Tamara Luuk. „Ma olin sügavalt veendunud, et meil on kokkupuutepunkte, mida ei tule soomlastele ära seletada. Ja et õige oleks just see kooslus – vaikne, omaettehoidev, põske pomisev, nagu need kolm kunstnikku on.“

Novembri viimasel päeval avatud Helsingi Taidehalli ja Tallinna Kunstihoone koostöönäitus „Alice, Neeme & Jass“ tõi ühte Helsingi kesksesse näitusepaika, 1928. aastal avatud Taidehalli kolme eesti kunstniku – maalikunstnik Alice Kase , skulptor Jass Kaselaane ja installatsioonikunstnik Neeme Külma loomingu. Väljapanekut mainekas näitusepaigas, mis enne eestlasi võõrustas briti superstaari David Hockneyt , on kuraator Tamara Luugi eestvedamisel ette valmistatud mitu aastat. Tulemus on seda väärt.

E liel Saarineni projekteeritud Helsingi pearaudteejaama sissepääsu valvavad võimsad graniitskulptuurid, nn kivimehed, on Soome pealinnas enam kui 100 aastaga tuntud maamärgiks kujunenud. Skulptor Emil ­Wikströmi (1864–1942) loodud neli „Lyhdynkantajat“ (1914, e.k tulekandjad) valiti 2008. aastal Helsingi kümne populaarsema väliskulptuuri sekka, 2017. aastal kaeti kivimeeste näod rokk­bändi Kiss kontserdi puhuks bändile iseloomulike näomaalingutega maskidega, möödunud aasta veebruaris said aga skulptuurid Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kaela estofiilide kootud sinimustvalged sallid. Aasta teises pooles oli põhjanaabrite ikooniliste kivimeestega tegelemise kord eesti kunstniku Neeme Külma käes.

Need kolm vaikset ja omaettehoidvat kunstnikku on Taidehalli veenvalt üle võtnud. Näituse esimesest tööst, Alice Kase maalist „Kekkoneni käsi“, Jass Kaselaane mastaapsest ruumiinstallatsioonist „Hääl“ kuni Neeme Külma võimsa nelikobjektini „Elieli valgus“ – meisterlikult ruumiga suhestuvas koosluses on nii üllatumist uuest kui äratundmisrõõmu, ja seda nii soomlastele kui eestlastele.

Soome kauaaegse presidendi nimega vaatajaid tervitava Kase värskes maaliseerias on tunda püüdlusi liikuda kunstnikule tuntuse toonud viimistletud ja läbimõeldud vormist väljapoole, otsida uusi võimalusi, lubada sisse mõni emotsionaalne ootamatus. Lõuendile ja paberile maalitud tööd astuvad dialoogi nii omavahel kui teiste kunstnikega, panevad mõtlema suurele ja väiksele, jõule, mis ühe puhul nii ilmselge ja teises õnnestumise korral mitte vähem veenev.

„HÄÄL“: Jass Kase­laane võimas ruumi­installatsioon. Denes Kalev Farkas

Jass Kaselaan on Taidehalli kõrgete lagedega saali täitnud 2013. aastal Tallinna Kunstihoone galeriis eksponeeritud võimsa objekti „Jumala hääl“ edasiarendusega. Süsimust „masin“, mis pärast Tallinna näitust Raja tänava skulptuuriateljee hoovis oma edasist saatust ootas, on uue elu ja uue nime saanud, viies tükis Helsingisse jõudnud ja saanud kaaslaseks tumedat jõudemonstratsiooni seintelt tummalt jälgivad lambad. Üheksa meetrit pika teose autor poseerib näitusesaalist kaasa võtmiseks mõeldud plakatil oma pisikese koera Helmutiga – jälle tulevad mängu märksõnad „suur“ ja „väike“ ning nende tinglikkus.

„ELIELI VALGUS“: Neeme Külma Helsingi pea­raudteejaama skulptuuridest inspireeritud installatsioon. Foto: Denes Kalev Farkas