Elina Born: täielikult puhkan end välja ainult iseendaga

Jalutuskäik sügiseses metsas

Arvan, et on oluline leida kas või paar tunnikest oma ajast ja veeta see looduse rüpes. Sügis on ka mu lemmikaastaaeg ja mis oleks parem kui hingata värsket puhast kodumaa õhku, korjata seeni ning samal ajal lasta hingel ja mõttemaailmal puhata.