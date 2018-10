Üks väga levinud etteheide homoseksuaalsetele inimestele on see, et nad ei paljune. Vahest olete kuulnud – osa teist ise esitanudki – nurinat, mille leebem vorm kõlab umbes sedasi: homoseksuaalid on ühiskonnale tarbetud, sest nad ei tooda järglasi.

Teatavasti on homoseksuaalsed inimesed leidnud teid, kuidas järglasi saada, neid üles kasvatada ja armastada, aga jälle ei meeldi! Jälle on ette heita: nad ei tohiks vanemad olla, nende moodused paljunemiseks (näiteks surrogaatemadus) peaksid olema keelatud!

Riigikogu liikmed Priit Sibul ja Peeter Ernits on sellele nii vastu, et nad on võtnud nõuks üht perekonda ja kaht veel sündimata last isiklikult ja avalikult rünnata.