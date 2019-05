Esimeste armumiste magusvalus soundtrack

Daniel Levitini raamatus „This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession“ kirjeldatakse muuseas, mis teeb just teismeeas kuulatud muusika meie jaoks emotsionaalselt nii tähendusrikkaks – toona kuuldud laulud on lahutamatult seotud meie sotsiaalse elu, meie kasvamise ja kujunemisega. Esimene tants, esimene suudlus, esimene armumine. Terve ports esimesi asju, mis hiljem eluteel ette tulles saavad olla ainult teised, kolmandad ja seitsmendad. Ja ka lood, mis hiljem elu tähtsatel hetkedel, tähenduslikel sündmustel kõlavad, ei võta meie mälestustes, meie ajus, meie neuronite rägastikus kunagi „Insener Garini hüperboloidiga“ päris võrdset kohta. Sellel kõigel pole midagi pistmist hea või halva maitsega – Haapsalu raudteejaama ette ehitatud tivoli plinkivates vagunites aastal 1996 kõlanud Mari-Liisi tantsuhitt „Mis tegema nüüd pean“ teeb mul ka paarkümmend aastat hiljem alati tuju heaks, sest just siis oli suvi kõige soojem ja kõik alles ees.