Esimestest lumikellukestest esimese liputajani

See oli lapse kevad. Kui pidin koolis esimest korda õpilaspäevikut täitma ja päevikusse kuupäevad kirjutama, hakkasin number ühega pihta ja kuskil saja juures sai klassijuhataja mu pidama – ei mõelnud ma selle peale, et päevad ja nädalad moodustavad kuu ja ühes kuus on päevi vaid teatav hulk. See kalender aga, mille pidamine käis looduse märkide järgi, oli mul selgemast selgem. Seda ei pidanud mitte kuhugi üles märkima.