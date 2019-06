Estoner: Geniaalselt patoloogiline manamuusika

Panpsühhism on arusaam, et kõigel – ka elututel objektidel tahmakübemetest tähtedeni – on mingisugune teadvus. Kümne aastaga Eesti tõsiseltvõetavaimaks sludge-doom-rühmituseks kasvanud Estoner on kolmandal kauamängival sellele alusteesile ehitanud hirmuäratava pilvekolossi, fraktaalse heliversumi, milles pesitsev kõikteadvus on haige, õel ja neimahimuline. See pole sinu vanaisade leebe, päikseline, progemaiguline psühhedeelia, vaid üdini halbadest nüüdiskemikaalidest läbi imbunud, vereurmaline ja troostitu black-metal-hullus, igimust ja -külm muusikatunnel, mille lõpus ei paista kirgastumise valgus, vaid mürgine ürgpimedus.