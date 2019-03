ETV kunstisaadete ristiema Mariina Mälk: huvitavat kunsti on rohkem kui ühte telesarja mahuks

Minu esimene mälestus kunstiga kokkupuutumisest oligi Tartus, kus me elasime ja kus mu ema töötas raudteejaama vastas asunud võõrastemaja juhatajana. Seal nägin ajakirja, mille keskel oli vaheleht maali reproga. Mäletan Ilja Repini maali hullunud Ivan Julmast ja tema pojast. Siis ma veel muidugi ei teadnud, et see on Repin ning ajakiri on Venemaa üks vanemaid nädalakirju Ogonjok. Veel mäletan kuldse Šiva kujuga pilti. Hiljem kolisime perega Tallinna ja ma hakkasin käima Nõmme 34. algkoolis. Tol ajal rippus Nõmme raudteejaamas seinal Šiškini „Hommik männimetsas“ kolme karuga. Nii et Ogonjoki vahendusel oli mul esimene kokkupuude visuaalse kunstiga, sealt edasi juba kunst linnakeskkonnas.

Mariina Mälk on kauaaegne ETV toimetaja ja produtsent, kes on oma telekarjääri jooksul teinud palju filme ja saateid, sealhulgas töötanud ETV programmi peatoimetajana. Kui vaadata ETV arhiivist kunstisaateid ja -filme, leiab peaaegu alati tegijate seast ka Mariina nime. 1990ndatel käisid tema toimetajakäe all valminud saated Eesti kunstnikest ja kunstitegelastest ( Matti Milius , Siim-Tanel Annus , Ando Keskküla , DeStudio ehk Herkki-Erich Merila ja Peeter Laurits , Mari Kurismaa ) rahvusvahelistel kunstifilmide festivalidel. Praegu tunnevad kunstiinimesed Mariinat peamiselt kultuurisaate „OP+“ toimetaja ja produtsendina, keda võib tihti kohata näituste avamisel teraselt uue kunstiga tutvumas.

Enne meid tegid kunstisaateid Tiina Alla ja Peeter Urbla . Need olid huvitavad saated. Pärast neid anti kunstisaated mulle teha. Kutsusin kohe Jaanus Nõgisto appi. Kunsti oli nii palju ja nii huvitavat, et ühe sarjaga ei saanud kõike ära teha. Nii hakkasime paralleelselt Brambatiga tegema „Noorte kunstikassetti“. See oli erakordselt huvitav aeg, kui maailm avanes ja me ise avastasime kunsti ja kunstnikke. Hakkaksime tegema lühisaateid „Eesti nüüdiskunst“, mille tõlkisime ka inglise keelde, et iga kunstnik saaks endale VHS-kasseti, et näidata oma loomingut laias maailmas.

Oled teinud koostööd mitmete režissööridega, näiteks Jaanus Nõgisto ja Peeter Brambatiga. Kuidas see koostöö välja on näinud?

Kunagi salvestasin Soome Televisioonist kahetunniseid intervjuusid maailmakuulsate kirjanikega. Lindistasin neid oma laste jaoks lootuses, et nad hakkavad suureks saades neid vaatama. Tühjagi! Aeg muutus ja neile pakkusid huvi uued kirjanikud ja uued raamatud. Need salvestised on mul siiani riiulis alles ja ma pole otsustanud, kas tasub neid VHS-kassettidel veel säilitada.

Mulle meeldis üks Soome Televisiooni kunstisaade – „Kaheksa sissevaadet“ –, kus räägiti kaasaegsest kunstist. Hiljem, kui tekkisid soomlastega isiklikud kontaktid, uurisin selle sarja kohta. Sain saatele isegi jälile, aga siis tundus, et aastaid on nii palju möödunud ja enam pole mõtet seda meil näidata.

Oled töötanud väga erinevate projektidega, kuid praegu tunneme sind eelkõige kultuurisaadete toimetajana. Miks just kultuurisaated huvi pakkusid?

Ma ei ole kultuurisaateid teinud pidevalt, umbes kümme aastat tegin „Pealtnägijat“. Kui mulle tehti ettepanek hakata kultuuritoimetuse juhiks, võtsin selle pakkumise silmapilk vastu. Olin juba tüdinenud mõrvadest ja korruptsioonist, kõigest sellest, millega “Pealtnägijas” tuli tegeleda. Kodus on mul üks minu näoga Evald Okase maal sellest ajast. Tegime Vahur Kersnaga just ebameeldivat lugu nõukaaegsest kunstist. Filmisime Okase näitust Kunstihoone galeriis, kui Okas võttis mul küünarnukist kinni ja näitas näpuga, et vaata! Alguses ei saanud ma aru, aga siis ta tõstis pildi seina pealt maha ja ütles, et see on sulle. Oli mind maalinud.

Kuidas on kultuurisaadete tegemine muutunud võrreldes selle ajaga, kui alustasid? Kuidas on muutunud kitsamalt kunsti käsitlemine?

1980ndatel ju puudus konkurents. Samuti polnud kohustust iga nädal või iga päev saadet teha. Näiteks Leo Soonpää „Ars longa“ (aastatel 1968–1978) oli vist eetris kaks korda kuus. Soonpääga saime enne otsesaadet kohvikus kokku, vahel tegi tema mulle 50 grammi konjakit välja, vahel tegin mina. Seejärel läksime stuudiosse ja Soonpää naerutas alati võttemeeskonda nii, et operaatoril kaamera vappus käes. Mäletan, et kui Soonpää tegi aktimaalidest saadet, siis toimetuse juht ütles, et see vanamees ei tohi paljastest naistest rääkida. Mina vastasin, et mina seda sellele vanamehele ütlema ei lähe. Vaatajanumbreid toona ei jälgitud, tegime lihtsalt seda, mis meid huvitas ja mida oli vaja.

Mulle meeldiks, kui ETV2s oleks „Meie aja kunst“ tüüpi saateid. Animafilmide pärast on eriti kurb meel: need korjavad maailmas auhindu, aga kodupublik neid eriti ei näe.