Toimus ka koolilaste kunstiolümpiaad, kus ma sain rajoonis teise koha. Esimese koha sai hilisem skulptor Georgi Markelov. Mina saatsin entusiastlikult kohe Markelovile kirja, et kas tema tahab ka minna ERKIsse õppima. Sain vastuse, et ta juba õpib seal ja et sinna on nii raske sisse saada, et ärgu ma üldse lootkugi!

Kunst oli minuga algusest peale. Kui olin viieaastane, ütles sugulane üht mu joonistust vaadates, et sellest lapsest tuleb kunstnik. Olin sõjaaja laps ja peab ütlema, et see oli lastele isegi küllaltki huvitav aeg, sest meid saadeti siis maale, kus oli palju põnevat tegevust. Ümbruskonna lapsed käisid minu käest pabernukke tellimas ja tõid mulle vastu filminäitlejate pilte, mida mina hoolega albumisse kleepisin.

Olin tegelikult ka varem käinud gruppidega väljasõitudel ja matkadel. Palgatud oli lausa autojuht, kes sõidutas kunstnikke Lõuna-Eestisse, Saaremaale ja mujale, kus saime väljas maalida. See oli toona väga aktuaalne, maaliti väljas ja korjati graafika jaoks materjale, et kusagil mujal nendega edasi töötada. Sel ajal oli Kunstnike Liidu sekretär Aleksander Pilar, kes ütles mulle, et Moskvas vabanes ühele reisile graafikukoht, ning küsis, kas ma ei tahaks minna. Mul ei olnud sel ajal otsest teenistust ja reisiga kaasnes raha, nii et olin nõus. Grupi juht Priidu Aavik elas minu lähedal ning me tundsime üksteist.

Pärast instituudi lõpetamist võtsite ette mitu põnevat reisi Nõukogude Liidu avarustesse, sellest on valminud ka raamat – “Hüvasti kuuekümnendad”. Esimese reisi tegite koos Elmar Kitse, Viktor Karruse ja Priidu Aavikuga. Olete meenutanud, et oli ennekuulmatu, et üks tüdruk läks tuntud maalijatega kaasa. Miks see nii ennekuulmatu oli?

ERKIs töötas toona tuntud kunstniku Miikmaa abikaasa, kes soovitas mul minna proovima graafikasse. Ma ei teadnud, mis see graafika õieti ongi. Kujutasin ette, et seal tehakse plakateid, ja oma avalduses kirjutasingi, et soovin end tulevikus näha plakatikunstnikuna. Siis järgnesid sisseastumiskursused, mis kestsid suvel poolteist kuud. Joonistusõpetaja oli Johannes Greenberg, kes ütles, et võtaks mu kohe oma joonistusklassi vastu. See oli suur tunnustus ja innustus. Ta oli ka väga ilusa välimusega mees, halli peaga ja ilusate näojoontega. Aga kui meie kool algas, siis Greenbergi enam ei olnud.

Kitse ja Karrusega kohtusin esimest korda alles rongijaamas. Rongis ühe laua taga istudes ja juttu rääkides selgus, et kui tüdruk tuleb kaasa nii raskele reisile, nagu see neil oli kavandatud, siis võin nende reisi üldse ära rikkuda. Muidugi, nende plaanidest ei tulnudki kokkuvõttes midagi välja, ning mul omakorda oli tunne, et minust sai väike lüli, kes hoidis seda küllaltki keerukate iseloomudega meeste kampa koos. Olin poistega üles kasvanud – mul on kaksikutest vennad –, nii et minu jaoks polnud see raske. Tuli kõigiga arvestada, kuigi nii mõnigi püüdis oma võimu kehtestada. Eks ka teised olid arvestavad, näiteks Elmar Kits, kuigi vahel jõi ta end maani täis ja nii mõnigi kord aitasin teda püsti hoida.

Miks siis plaanidest kokkuvõttes midagi välja ei tulnud?



Sõitsime Murmanskisse, kust tahtsime minna Norra piiri äärde, et sealset vägevat maastikku maalida. Seda ei lubatud, sest seal olid Vene sõjaväebaasid, ning meid võeti just joonistuste tegemise ajal kinni: piirati koertega sisse ja viidi ülekuulamisele. Otsustati, et meid tuleks saata Kirovski tööstusrajooni. Pakuti ka looduskaunist Teriberkat, aga sinna oleksime pidanud sõitma helikopteriga, mida Karrus kartis ja keeldus sellest. Seal juhtus ka igasugu põnevaid asju. Elmar Kits unistas kogu aeg kalalkäimisest ning lõpuks kohtaski üht kalainspektorit, kellega saime sõita kalale. See oli küllaltki ohtlik sõit, lahtise veokiga, ilmad hakkasid ka juba kehvaks minema. Kohati tuli sõita üle kuristiku ainult kahe palgi peal. See oli nii karm, et enne pidi pudeli viina ära jooma, et oleks julgust seda riski võtta. Ja eks autojuhid tegidki nii.



Kui midagi oleks juhtunud, oleksime korraga mitmest kunstiklassikust ilma jäänud.



Oleks jäänud jah, aga kõik läks hästi. Autojuhtidel oli kaasas veel kaks väga kahtlast tüüpi, äsja vabaks lastud vangid, ja siis meie, kunstnikud. Selline seltskond oligi.

Järgmisel päeval sõitsime kummipaadiga kalapüügile, mis oli päris enneolematu ja raske matk. Meil oli palju asju kaasas, sest läksime ju ikkagi maalima. Oleks ju võinud võtta midagi lihtsamat, näiteks pastellid, kuid ei, mul olid kaasas guaššvärvituubid, mis oli jube tassimine. Teistel veel õlivärvid ja lõuendid. Paik, kuhu jõudsime, oli muidugi imeilus, põhjamaine mets, väikesed puud, palju mustikaid ja seeni. Kala saime väga palju, aga olime soola maha unustanud ja sõime siis kala niisama, koos leivaga. See reis oli tõesti elukool ja seiklusi juhtus palju.

Evi Tihemets koos oma teosega "Rist" Helsingi Toomkirikus 1992. aastal.

Teie kunstnikukäekirja on nimetatud dekoratiivseks, koguni naiselikuks.

Kas oskate öelda, mida see tähendada võiks?