„Hands Around the Moon“ on Ewert and the Two Dragonsi seni parim plaat. Nende esimene, mis mulle siiralt ja päriselt meeldib – olen sellise asjade käigu üle väga rõõmus. Lõpuks!

Miks?

Kahtlustan, et uue Ewerti ja draakonite kasuks töötab esiteks kontekst. Muusika, mida nad viljelevad – staadioni-indi, folgi elementidega – ei ole enam valitsev ja globaalne suund. See on liikunud tagaplaanile. Coldplay teeb diskopoppi, kümned ja kümned singer-songwriter’id peavad samuti tantsupõrandat silmas ning tänapäeva peavoolupop on hästi infotihe, digitaalne, hüplik ja rapsiv. Teatud vanamoodsus mängib draakonite kasuks.