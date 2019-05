Mind hämmastab siiani, miks on nõnda vajalikku asja nagu sobiv rasestumisvastane vahend nii keeruline leida. Miljonid naised eksperimenteerivad aastakümneid hormoonpreparaatidega nagu Mati Alaveri mahitatud suusalootused Austria laboris. Katsetavad, valutavad pead või kõhtu, pettuvad arstis, guugeldavad, keeravad organismis üht-teist tuksi ja kannatavad. Saatsime inimese poole sajandi eest Kuule, varsti lähme Marsile – kuidas ometi pole võimalik anda arstile kolm tilka verd ja saada laborist vastus, milline vahend oleks kõige sobivam?

Selle lõigu kirjutamine nõudis enese­ületust. Teema on isiklik ja mina olen ju professionaal, mitte blogija, kes soovib midagi personaalset paljastada. Mind inspireeris edukas tehnoloogiaettevõtja ja termini femtech (fe­male technology ehk naiste tervisega seotud tehnoloogia) looja Ida Tin, kes ütleb, et ainus viis neist kogu maailma – jah, ka mehi! – tugevasti mõjutavatest mahavaikitud teemadest lõpuks ometi rääkida ongi lihtsalt neutraalset tooni kasutades rääkida. Saades üle isiklikust häbist, ületades eelarvamusi, et naiste tervis ja nende elu tsüklilisus on asi, millest nad vaid oma ema või naistearstiga rääkida võivad.