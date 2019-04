„Ott Tänak: The Movie“ kuulub Eesti filmitööstuse paremate näidete ehk nende filmide sekka, mis kisuvad publiku ekraanide ette. Juba enne esilinastust võis ennustada, et temast saab kassahitt nagu „Tõde ja õigus“, „Klassikokkutulek 3: Ristiisad“ ning „Eia jõulud Tondikakul“.

Dokumentaalfilmist publikumagnetit teha on raske, kuid Joosep Matjus näitas mullu loodusfilmiga „Tuulte tahutud maa“, et see on võimalik. Tarvo Mölder tõestab Tänaku looga seda jälle. Vaatasin Tänaku filmi laupäeva lõuna ajal Tallinnas Coca-Cola Plazas ja saal oli rahvast pungil.