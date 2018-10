Tabelil on lõpuks uus esikoha film. Belgia lavastaja Lukas Dhonti draama "Tüdruk" tutvustus kõlab nii: "15-aastane kaunitar Lara on äsja kolinud koos isa ja väikevennaga teise linna ning on sunnitud pere eest hoolitsemise kõrval kohanema ka uue kooli, sõprade ja trenniga. Lara suurimaks unistuseks on saada baleriiniks ning füüsiliselt ja vaimselt kurnavad treeningud balletikoolis on tema elu põhiosaks. Kuid varvaskingade ja tüllseelikute maailmas läbi löömiseks tuleb Laral ületada üks väga suur kuristik. Nimelt on ta sündinud poisina."