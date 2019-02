Vast ei tule kellelegi üllatusena, et viimase nädala menukaim film Eesti kinodes oli Tanel Toomi "Tõde ja õigus" (pildil), mida käidi vaatamas koguni 51 239 korda. Seni hoiab ajaloo vaadatuima kinofilmi positsiooni James Cameroni "Avatar" (194 327 vaatajat). Vähemalt praegu näib, et "Tõele ja õigusele" pole see arv sugugi püüdmatu.