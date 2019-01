Vähemasti sama palju „make love not war“-vaimust kantud ja 1960ndatel Eesti kunstiellu tulnud põlvkonnal, rühmitusel ANK ‘64 polnud vähem mõjuvõimas guru – graafik Tõnis Vint . Vindi koju koguneti peaaegu igal õhtul vaatama defitsiitseid kunstiraamatuid ning kuulama kunstniku müstilisi ja kaugeleulatuvaid teooriaid. Kui tema osalusel asutatud ANK ‘64 liikmed läksid ühel hetkel oma teed ning said iseseisvalt klassikuteks ( Jüri ­Arrak , Tiiu Pallo-Vaik , ­ Malle Leis , ­ Marju Mutsu , Aili Vint , kui nimetada vaid mõned tuntud nimed), siis Tõnis Vint jätkas oma mitteametlikku õpetajategevust. Tema kodustuudio koosviibimistelt, mille liikmeid hakati nimetama Studio 22ks, käis järgnevatel aastakümnetel läbi sadu inimesi, kellest paljud jäidki teatud visuaalselt kohe äratuntava pitseriga kunsti tegema. Valik Studio 22 liikmete loomingust on 7. jaanuarini väljas Tallinna Õpetajate Maja kunstigaleriis.

Ei saa salata: õpilased on siinsel juhul väga oma meistri nägu. Spetsiifiline, tihti ruudukujulise teose pinna geomeetriliste ­kujundite ning faktuursete pindadega jagamine, mandala-armastus ja „idamaise“ hõnguga koloriit. Või siis vastupidi, range mustvalge. Esindatud on guru ise ja 16 tema õpilast, kellest enamik ei ole kunstnikuna tuntud. Vaid Agu Pilt (1951–2002), hea maalija ­Mauri Gross ja Sten-Erik Stamberg, keda võib seostada kunstirühmitusega Vedelik ning alternatiivgaleriiga Metropol. Stamberg ja Marge Viirg paistavad silma filigraansete ja väljapeetud puhtalt geomeetriliste kompositsioonidega. Mahukalt esindatud Riina Grethiel Leppoja-­Kaljusmaa on omavahel kokku viinud värviküllased idamaised mandalad ja Eesti rahvakultuuri kujundid – ja seda Austraalia aborigeene meenutavas täpitehnikas. Minimalistlikult efektne on ­Eneli Luiga. Ootamatu on leida näituselt tuntud skeptiku Martin Välliku kuufotod. Idamaiste kitši piiril (ja kohati üle piiri astuvate) maastikumaalidega on esindatud Rainer Kurm. Seintel on väljatrükid stuudiolaste Tõnis Vindi juurde jõudmisest, nende teatava sentimentaalse värvinguga esitatud isiklikud lood.