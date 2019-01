Foto: Netflix

„Black Mirror“ oma digiajastu õuduslugudega on Netflixi impeeriumi tugevamaid kaubamärke. Küllap ootasid paljud, kelleni eelinfo läbi tilkus, 28. detsembril uue hooaja saabumist. Uks avaneski lubatud ajal, aga tuttava hirmutise asemel seisis selle taga tundmatu – „Bandersnatch“, mida Netflix nimetab interaktiivseks filmiks (interactive movie). See on hargneva tegevusliiniga episood (või film), mis nõuab vaatajalt aeg-ajalt otsust, mis suunas edasi liikuda. Valik tuleb teha kas päris pimesi või nappide teadmiste põhjal, nii et vähemalt esimesel vaatamisel pole valides eriti kontrolli sündmuste üle.