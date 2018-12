Harvester on meie laste jaoks kurjuse kehastus

Pole juhus, et mõlemad harvesteristseenid on Eesti vabariigi sajanda sünnipäeva tähistamiseks loodud kunstiteostes. Ojasoo-Semperi harvester rääkis nendega, kes juba nagunii on veendunud vajaduses põhjalikult muuta tehnokraatlikku suhtumist Eesti metsadesse kui eestlasele emotsionaalselt üliolulisse ja vaimse tasakaalu jaoks vajalikku ressurssi. „Eia jõulud Tondikakul“ istutavad selle veendumuse aga Eesti laste hinge. Nende jaoks saab harvester põrgumasinaks, mis tuleb peatada, sest see hävitab ilusat loodust ja tapab armsaid linde ja loomakesi. Filmi headust arvestades näevad nad seda stseeni ilmselt palju kordi. Uue põlvkonna jaoks on harvester kurjuse kehastus, nad hakkavad eelistama elavat metsa ja puhast loodust intensiivmajandusele. Ma arvan, et nii ongi hea ja õiglane.