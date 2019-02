Hasso Krulli saladuse mõistatus

"Hasso Krulli mõistatus". Artiklikogumik. Koostanud Neeme Lopp TÜ kirjastus, 2019 256 lk.

„Täna nägin ma unes, / et ma olen liblikate õpetaja. Õpetasin kõiki, / suuri ja väikesi, heledaid ja tumedaid, // kirjusid ja karvaseidki. Minu õpetus / mõjus. Nad kõik ärkasid üles. Liblikad / ärkasid ja nägid, et on liblikad...“ (Hasso Krull, Neli korda neli, EKSA, 2009, lk 48).

Hasso Krull on kirjutanud ainuisikuliselt, ise, üksinda. Ent iga ainusus on paljusus, tõepoolest iga. Lihtsalt iga paljusus ei jäta jälgi. Mõni autor vahel jätab. Hasso Krull on jätnud jälgi, eriilmelisi, palju. Tema positsioon eesti kirjanduses ja mõtteloos on mitmeti ainulaadne. Ta on luuletaja, see on peamine, ent luuletaja ka esseisti, tõlkija ja õppejõuna. Mitte keegi teine ei kirjuta, mõtle ega mõista nii. Nii kipub tunduma. Võib-olla on see tunne petlik? Võibolla. Ohtlik kindlasti. Sest kui keegi näib seisvat nii eraldi, üksinda, kõigi teiste tööde ja voolude ja arengute kõrval – või kas või ees või taga, kuid mis peamine: eraldi –, siis sünnib võimalus, et temast saab marginaal, outsider. Ja võimalus, et ta selleks jääbki.

Seal, väljas, on suur vabadus. Mõnikord tulevad igavlevad poisikesed outsider’it käbidega loopima, võibolla kisub mõni tütarlaps rinnad paljaks – nagu prantsuse mässajad-tšikid 1968. aastal Sartre’i ees kiskusid –, aga out­sider ei lase ennast häirida. Ta vaatab, kuulab, võibolla ka vastab. Päris kindlasti vastab, võibolla lihtsalt hiljem. Kui poisid ja tüdrukud on juba tööl ja abielus ja tunnevad, et nad teavad, mida nad teevad, kuidas asjad olema peavad – ehk just nii, nagu nad on ja saavad igavesti olema. Ja nad ei kuule seda vastust. Kas keegi kuulab?