Areen Kadri Karro Hetk enne Veneetsia biennaali – Kris Lemsalu Glasgow’s Kadri Karro käis Šotimaal Kris Lemsalu näitusel „Biker, Bride, Builder, Businesswoman and Baby“. Jaga 0 Kuula

Kris Lemsalu Installation view, Biker, Bride, Builder, Businesswoman and Baby, 2019, Tramway.Courtesy of: the artist; Koppe Astner, Glasgow and Temnikova & Kasela Gallery, Tallin.Commissioned by Tramway, Glasgow and Goldsmiths CCA. Foto: Keith Hunter