Mõne nädala jooksul, mille peategelane, Eesti soost endine sõjasulane Markus 1389. aastal Kirumpää linnuses veedab, paneb ta linnuses toime üsna mitu karistuseta jäävat mõrva, seksib ohtralt nii kohaliku prostituudi Laoe kui linnust väisava nümfomaanist nunnaga; enamiku ajast on mees kohalikust õllest purjus või pohmellis. Koortil on kõik eeldused saada tõeliseks menukirjanikuks ja seda mitte seksi ja vägivalla toel. Autori jutustuslaad toimib ja on piisavalt haarav, muhe, isikupäranegi.