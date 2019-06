Eesti Energia kaevurite sundpuhkusele saatmine ning nendega seotud mured pole Eestit tabanud ootamatult. Tegemist on pikaajalise probleemiga arusaamatus ja ohtlikus piirkonnas Ida-Virumaal, millega eestikeelne poliitik parema meelega ei tegele. Peale majanduse ja regionaalpoliitika on siin tegu ka ajalooliste ja kultuuriliste probleemidega. „Õppigu ümber“ või „koligu minema“ või et „kaevurid on rahvavaenlastest mutid, kes õõnestavad vanade eesti külade jalgealust ja reostavad kaunist Eestimaa loodust“ on küll lihtsad loosungid, kuid sotsiaalne reaalsus on palju keerulisem.

Kaevuri kuvand on mitmetahuline ja vastuoluline: kaevur on samal ajal Eesti rikkuse tootja ja energia­julgeoleku säilitaja, aga ka reostaja ja potentsiaalselt ebausaldusväärne venelane. Kaevur on pärit vaeselt ja sotsiaalselt problemaatiliselt Ida-Virumaalt, kuid teenib tunduvalt rohkem kui Eesti keskmine palk ning on oma ala hinnatud spetsialist.

Postsotsialistliku töölisklassi temaatikaga tegeledes olen viimased kümme aastat teinud pikaajalist etnograafilist välitööd Eesti ja Kasah­stani kaevurite hulgas. Antropoloogide põhiline meetod on osalusvaatlus. See tähendab, et elasin ligi aasta kaevanduslinnades kaevuriperede juures nii Ida-Virumaal kui Karaganda piirkonnas Kasahstanis, vaadeldes nende elu ja tööd. Tegin koos nendega tööd maa all ja maa peal, istusin tööandja ja ametiühingute esindajatega läbirääkimiste laua taga ning küpsetasin koos lihtsate kaevuritega suvilas või stepis šašlõkki. Märkisin üles igapäevaseid sündmusi ja olukordi, tegin intervjuusid ning töötasin arhiivimaterjalidega.

Kaevuri ameti eripära mõistmiseks tuleb vaadata ajalukku. Nõukogude ajal ei olnud kaevur mingisugune tavaline amet, tegu oli erilise staatusega, peaaegu et kangelastega.