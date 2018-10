Möödunud sajandi 80. aastate alguses kuulus Ignar Fjuk noorte, ametlikule arhitektuurile vastanduvate ja oma teed otsivate arhitektide rühma. Kümnendi lõpus, kui koitma hakkas võimalus Eesti iseseisvumiseks, sai temast aktiivne ühiskonnategelane. 1987. aastal loodi tema algatusel Eesti NSV loomeliitude kultuurinõukogu, millel oli suur osa Eesti iseseisvuse saavutamisel ja vabadusideaalide sõnastamisel, ta oli Rahvarinde asutajaliige, Eesti Kongressi ja Eesti Komitee liige, samuti Põhiseadusliku Assamblee ning VII, VIII ja IX Riigikogu koosseisu liige.

Talle kuulub arhitektuuribüroo AIF, mis on projekteerinud mitmeid prominentseid hooneid Tallinnas, teiste hulgas ka Tallinna ülikooli uue peahoone Narva maanteel. Klassikaraadio vahendusel oli aastaid eetris tema vestlussaade „Räägivad“, kus arutati põhjalikult ja analüüsivalt ühiskonnaelu küsimusi. Tema kui alati rõhutatult sõltumatu ja originaalse isiksuse asumine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhi ametikohale tänavu kevadel oli paljudele suur üllatus.

Ignar, kuidas sinust sai Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja?

[Aselinnapea] Aivar Riisalu helistas ja ütles, et on vaja kõrvaltvaadet, muutusi ja kohe. See oli nädalapäevad enne seda, kui ma tänavu aprillis ametisse asusin. Ma armastan samas kohutavalt iseseisvust ja vabadust, mis tähendab seda, et saan ise oma päevaplaani iga päev ja igal hetk määrata, mitte et rutiin või bürokraatia mulle seda ette dikteerib.

Nii et see oli sinu poolt ülisuur vastutulek?

See võis olla ka vastutulek minu enda sisemisele soovile asju muuta, seda ma olen kogu elu teinud. Vähemalt püüdnud teha. Mul oli valida, kas ma soovin muuta väljakujunenud olukorda, mida ma erapraksises ise oma nahal tundsin. Igal pool on vaja muutusi, veel enam seal, kus asju korraldab ka heas mõttes bürokraatia. Bürokraatia on nagu mootorile õli, ilma bürokraatiata ükski süsteem ei tööta. Aga nagu mootoris vahetatakse õli, nii tuleb ka bürokraatias aeg-ajalt keerata uus lehekülg, määrata uued tegutsemise printsiibid, alluvussuhted, kontaktid, eesmärgid. See on meeskonnatöö. Ja meil on hea meeskond!