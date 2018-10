Jaapani-ameerika päritolu Mitski Miyawaki kuueaastase karjääri viies album on tulvil intiimset ja julget muusikat, mis rabab oma meloodilisuse ja veidrusega. Albumil on 14 lugu, millest vaid 2 kestavad üle kolme minuti. Ometi ei tundu ükski neist liiga lühike või poolik. Mitski muusikas kohtuvad uue alternatiivroki ja popi parimad osad ning on selge, et artist ei taha kummalegi poole liialt palju kalduda. „Be the Cowboy“ liigub noateral, kus ilu ja vägivalla vaheline piir on hägune ja lood võivad plahvatada sekunditega. Mitski lüürika on muu hulgas täis ilusaid mõtteid igatsusest („I’m just asking for a kiss. Give me one good movie kiss“) ja iroonilisi vaatlusi igapäevaelust („I’m the idiot with the painted face. In the corner, taking up space. But when he walks in, I am loved“). Albumil on läbivaks teemaks armastuse ja läheduse otsimine üksiolemise hirmu peletamiseks. Jääb iga kuulaja otsustada, kui suure irooniaga neid sõnu lauldakse. Praegu tundub Mitski tulevik väga paljutõotav.