Imet oodates

Kaua, väga kaua aega olid maailmas tüüri juures inimesed, kes pidasid loomulikuks, et mida aeg edasi, seda paremaks läheb. Pole täpselt tähtis, mida nad silmas pidasid: kas seda, et Briti impeerium laieneb lõpmatult, et Ameerika demokraatia süveneb piiritult või et kommunism vallutab maailma ja seejärel kogu universumi.

Põhiline on postulaat, et edasiminek, progress on ühiskonna mootor ning et need, kes ei saa progressi edasiviivast jõust aru, tuleb ümber sulatada, ümber vormida või kõrvupidi tirida helgesse tulevikku. Ja siis on kõigil parem, ka neil, kellele uus millegipärast ei meeldi. Selle vundamendiks on aga usk, et inimene on kõikvõimas, olgu siis tegu Siberi jõgede voolusuuna muutmisega, Suessi kanali rajamise või ­Assuani paisu ehitamisega. Nüüd paistab, et progressi aeg on selleks korraks mööda saanud. Kas kätte on jõudnud lihtsalt katkestus (disruption), stagnatsioon või tagasipöördumine, ei ole võimalik öelda, kuna nähtus on liiga värske.

Tundub, et inimkonna peale ei tasu maailma parandamise osas enam väga loota.

Maailmas, kus on Brexit, Donald Trump, Putin ja Maduro – kui nimetada vaid väheseid prominentsemaid uuema aja(loo) esindajaid –, ei saa enam arvata, et mida aeg edasi, seda paremaks läheb. Progress – selle üldiselt tunnustatud mõistes – on takerdunud. Kui aga vaadata Maa looduslikke ressursse ja keskkonna üldist olukorda, siis on selge, et graafiku kõrgem punkt on juba ületatud ning toimub tagasiliikumine nulli poole. Kui veel paarkümmend aastat tagasi räägiti tehisintellektist kui päästvast jõust, mis aitab inimkonna plindrist välja, siis nüüd nähakse tehisintellektis üht suurimat ohtu nii lühikeses kui pikas plaanis: kõigepealt võtavad masinad ja automaadid inimestelt töö ning seejärel asuvad omavahel suhtlema, lükates inimesed hoopis kõrvale. Tulevik paistab tume, et mitte öelda – läbitungimatult pime.