Ingmar Bergmani side ­Eestiga ta kunagise abikaasa Käbi ­Laretei kaudu on laialt ­teada. Märksa vähem tuntud on aga seos, millega saab tutvuda laupäeval, 17. novembril PÖFFi raames. ­Nimelt jõuab esimest korda Eesti ­kinolinale seni peaaegu kadunud Rootsi film „Niisuguseid asju siin ei juhtu“ („Sånt händer inte här“) aastast 1950.

Pärast maailmakuulsaks ­saamist tegi Bergman kõik endast ­oleneva, et teos ei jõuaks avalikkuse ette. Elu lõpuni suhtus ta filmi põlgusega, kuna oli sunnitud seda lavasta­ma ainult raha teenimise eesmärgil (selle valmimise ajal oli tal juba kaks peret toita, ja vähe tööd). Tänu režissööri perekon­nale on nüüd meieni jõudnud ­fil­mi taastatud versioon, mida sel aastal Bergmani 100. ­sünniaastapäevaga seoses on ­näidatud vaid üksikutel linastustel. Võib oletada, et seanss PÖF­Fil on tükil ajal viimane võimalus filmi suurel ekraanil näha.