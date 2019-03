Moskva moodsa kunsti muuseumis (MMOMA) avati veebruaris Jaan Toomiku näitus „Mu lõpus on mu algus, mu alguses mu lõpp“, mille koostas kuraator Viktor Misiano. Moskva vaataja on näinud Toomiku töid grupinäitustel ja väikest isikunäitust galeriis pop/off/art seitse aastat tagasi, aga esimene suur muuseumiretro­spektiiv toimub Toomikul Venemaal esimest korda.

Üldiselt on eesti kunsti näitusi Venemaal harva, aga möödunud talvel oli Moskvas tõeline „Eesti hooaeg“: Tretjakovi galerii korraldas koostöös Eesti Kunstimuuseumiga väljapaneku „Piiride poeetika“ – panoraami viimase saja aasta eesti kunstist, 1918–2018; festivalil NET sai vaadata, kuidas Ene-Liis Semper töötab teatris – Teater NO99 tuli Moskvasse etendusega „NO43 Kõnts“; galerii Iragui esitles koos Temnikova & Kasela galeriiga Krista Möldri töid. Ühesõnaga, moskvalased võisid oma silmaga veenduda, et eesti koolkonnal on oma eriline stiil, oma väljenduslaad, oma huumorimeel. Eesti kõige kuulsama kunstniku isikunäitus aitab paremini aru saada, kuidas on see eesti eripära üles ehitatud.