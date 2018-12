Instaiidol vajab veidi lihvimist

The Boondocks The Boondocks “How to Build a Love Bomb

Foto: The Boondocks/FB

Kui me 90ndate alguses Pärnus oma indie-bändi tegime, oli see ikka puhas autsaiderite värk. Popid poisid olid need, kes teistele kõvasti lõuga andsid. Mõned aastad hiljem olid popid poisid rulade ja kõige muuga, millele sai lisada sõna „ekstreem“. Nubluajastul on põhimagnetiteks tõenäoliselt magamistoaräpparid, nii et Pärnu kuttide The Boondocksi viisakas indie-pop on paradoksaalsel viisil taas põhjuseta mässaja rollis. Isegi „Plastic Century“ avasõnad ütlevad: „I thought I was a loner, an indie guy“. Ehk siis suurt miskit pole aja jooksul muutunud.

Või siiski.