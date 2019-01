Ivo Felt: Igasugu helisid kuuleb kogu aeg, aga kõige huvitavam on ikka inimesi kuulata

Torbik ehk Stella (7)

Torbik on üks rõõmus ja lõpuni aus tegelane, selle on ta vist saanud oma emalt. Või vanaemalt. Ja kõik on päris – kui kurb, siis väga, kui rõõmus, siis väga. Ei mingit ilutsemist.

Kuulamine

Igasugu helisid kuuleb kogu aeg ja need on huvitavad. Aga kõige huvitavam on ikka inimesi kuulata. Omi ja võõraid, viimaseid kas või kuskil trammis või tänaval. Kuuldu paneb kujutlusvõime kenasti tööle. Ja kuulata võib näiteks ka raadiot ja muusikat.