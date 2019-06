Jimmy Nelson: fotograafia pole tehnoloogia, vaid hinge tabamine

„Jimmy, möödunud nädalal oli Tallinnas Stingi kontsert. Sinu näituse välireklaame on Tallinnas palju rohkem kui Stingi reklaame enne kontserti. Kas see on sinu jaoks tavaline?“ küsisin maailmakuulsalt fotokunstnikult Jimmy Nelsonilt sissejuhatuseks. „Ei, see pole üldse tavaline,“ vastas ta. „Sting on võrratu muusik, ikoon muusikas, mina olen temaga võrreldes lihtsurelik. Olen lihtsalt üks osa Fotografiska avamisest. Aga andke mulle veel kakskümmend aastat aega ja siis olen ehk temaga võrdsel pulgal!“

Jimmy Nelson on rahvusvaheliselt tuntud kadumisohus olevate hõimude, rahvaste ja kultuuride jäädvustajana. Telliskivis avatud Fotografiska fotokunstikeskuses avatud näitus „Austusavaldus inimkonnale“ („Homage to Humanity“) viib vaataja teekonnale maailma kaugeimatesse ja ilusaimatesse paikadesse. Mastaapsed fotod on tehtud Siberi tundratest Vaikse ookeani saarteni. Kuidas ta need kohad leiab?

„See on minu eluaegne kirg ja teadmiste kogumine, mis algas varases lapsepõlves. Esimesed seitse aastat oma elust elasin paikades, mida ma nüüd pildistades külastan. Mul on säilinud nii sümpaatia kui sidemed. Kui ma teismelisena elasin Pakistanis, siis tekkisid mul seal head tuttavad. Viis aastat tagasi tahtsin minna Kashmiri pildistama hõime, kes elavad eikellegimaal India ja Kashmiri vahel. Tänu vanadele kontaktidele õnnestuski sinna pääseda. Nüüd, kui inimesi on võimalik interneti kaudu leida, saadetakse mulle kutseid. Väga kauged kogukonnad, kellel on kaudne juurdepääs online-­maailmale, ütlevad, et neile meeldib, kuidas ma kaugeid kultuure patroneerimata, ilma sensatsiooni või romantilise ajakirjanduslikkuseta esitlen, ja kutsuvad mind endale külla.“