Jõulueine ooperimajas

Foto: Pille Riin Pettai

Pressiteates kõlanud Aivar Mäe lause „Juhul kui keegi sööb õhtust mõnes teises restoranis, tähendab see vaid seda, et Estonias enam ruumi polnud!“ peab advendiajal tõesti paika. Nädalavahetuseks lauda saada pole lihtne, see õnnestub isegi Armand Koka kaheliikmelisel tiimil alles nädal plaanitust hiljem ja ka siis mitte laupäeva, vaid pühapäeva õhtuks – päeval on saal reserveeritud.

Tõsi küll, nädala viimastel tundidel on tavaliselt keskööni avatud restoran inimtühi ja sulgeb uksed juba kell 21. Seepärast on raske hinnata, milline võiks olla siinne õhustik täissaaliga. Kohti on restoranis rohkesti, lisaks põhisaali ja baari alale saab istuda ka madalal laval musta tiibklaveri seltsis. Küllap on elava muusikaga õhtutel laudu nende jagu vähem.