Tsau! Hei-hei! Kas sa lennukiga tahaksid tulla? :D ei! Ma mõtlen, et vb sul on ebamugav olla meiega? Või, et sul pole raha punnidele kingitusi teha, ma võin saata. Heh, nad on juba harjunud sellega, et minult kingitusi ei saa. Aga vb sa tahaksid kinkida neile midagi? Ei, mingit mõttetuid asju osta, ei taha. Kas nad usuvad tõesti veel jõuluvanasse või? Jah, nad ju nii väiksed veel. Heh. Njaa, jõulud on väiksest peale suur pettumus olnud, kunagi ei saanud neid kinke, mida olen tahtnud. Mis sa tahad jõuludeks? Hambaravi visiiti! Ja trepp on libe ja taksosõit masendav. :D heh. Mis sa teed siis seal? Niisama jalutan ringi, siin ilus rahulik, uhked villad, vaatan akendest sisse. Neil pole üldse kardinaid ees. mhmh, Amsterdamis on ka nii. Oled midagi huvitavat ka näinud. Mu sõber Mick nägi täna kahte paljast naist korteris tegutsemas, käisid ühest toast teise ja asjatasid niisama. Mick? uus peika vä? Ei, sõber. Ahah uus peika siis jah:) Ei, sõber lihtsalt, vana sõber, 8 aastat juba tunneme. Kule miks on nii, et ma ei tea ühtegi su sõpra? Annikat tead. Tore, et sul 2 sõpra juba on. Veider jah. Perekond ongi selline asi või koht pigem, kus on palju võõraid inimesi, mõned, ma mõtlen. Heh, koht jah. Mhmh, isekusest juhitud. Kuidas? Noh, et elame nii, et üksteist ei tunnegi, ei teagi, mis inimene keegi on. Nt Mummi, ta on meile ju nii ülenisti vanaema. Jah, jah, justkui liiga hilja on teda tundma õppida, ta nii vana juba, nii õudne. Jaa täiesti kohutav. Samas oleme üksteise jaoks nagu muutumatult need, kes me oleme alati olnud. Nagu münt ei saa ennast teiselt poolt näha. haha. Vb me ei peagi üksteist nii hästi tundma, peaasi, et enam vähem meeldiks üksteisele. Perekonna liikmeid tuleks võtta nagu ihuliikmeid, et need on sellised nagu on, tuleb leppida. Perekondlikud õhtusöögid pole meie pere teema olnud ka, laud on alati liiga väike olnud. Heh jah. Siin on suur laud põhi asi, nii palju kui akendest näinud olen, alati on suur laud ja toolid selle ümber. Pered istuvad koos laua taga v, iga õhtu? Ma pole näinud akendest, et istuvad, lauad on küll suured, seda olen külas käies tähele pannud. Vb nüüd jõulude ajal näen. Olen näinud, kuidas süüa teevad. Eile oli nii naljakas, mees ja naine tegid köögis süüa, naine seisis pliidi ees ja vaatas lihtsalt potti käed puusas. Pikalt nagu liikumatult, see oli kuidagi nii sümpaatne. Naljakas on mõelda, kui pott oleks tühi olnud. Ma arvan, et seal oli kana karri. Seda tehakse pannil. Ei tea, olen näinud, et potis tehakse ka. Njaa. siis on üks vanem naine, kes kohendab aknal lilli pidevalt. Väga palju seda tegevust polegi. Siin jäetakse tulesi ka põlema koguaeg, päeval isegi. Midagi veel põnevat toimub ka su elus? Ei mitte eriti, ma olen neist akendest nii sisse võetud, et muuks polegi nagu aega. Mis mõttes? Jah, nii veider, kohe alguses suht, kui hakkasin akendest sisse vaatama, nägin kuidas üks mees karjus ja tiris naist juustest. Ma võtsin maast kivi ja viskasin aknasse, see juhtus kõik nii automaatselt, tekkis nagu paanika ja viha. Issand, Margit! Aken ei läinud katki ega midagi, aga see mees jättis järgi, ehmus ära. Appi, mis siis sai? Ma näitasin rusikat ja tegin mingi kurja näo pähe, saad aru ma olin ise ka kõigest shokeeritud. Mis see sinu asi on, mis teised teevad, sul vedas, mõtle kui tuleb selline välja annab sulle ka peksa. Tulgu, aga sellised pasad ei tule tegelt, kotivad ainult oma naist. Neid peabki ehmatama, tean seda oma kaklustest. Ot misasja, kas sul mõni peika on vägivaldne olnud või? Ei, mina ise olin. Appi, mis sa tegid siis? Ma tglt midagi erilist ei teinud, ükskord oleks peaaegu löönud, aga lõin hoopis vastu ­seina, täie jõuga, mega suur sinikas oli randmel. Randmel? Jah lõin randmega vastu seina ja tegelt oleks olnud suht selgeks raputav, kui oleks keegi seal seina taga märku andnud, et see pole okei. Ja siis teine kord ründasin tassiga õlga. irw. kule kas sa jurad siin praegu või? Hehe, ei see tassiga õlga kõlab tõesti naljakalt, aga ma nii mäletan seda helesinist tassi, ta ei saanud üldse haiget, see oli väga süütu rünne, hea et ei olnud nagu nt käes. haha ok, kuigi minu meelest on imelik sekkuda teiste inimeste ellu nii. Minu meelest pole, neil ei olnud kardinaid ees. Kui korteris keegi karjub tuleb koputada uksele või kella lasta, nii võib päästa kellegi teenimatust keretäiest. Sa oled teinud nii v? jah, muidugi olen, peab sekkuma. Vägivallatsejatel on ju alati mingi selline jutt, et kahetsevad ja vabandavad jne. Aga Margit, see ei puutu ju sinusse. Puutub küll, kui ma näen või kuulen vägivalda, siis see puutub minusse ju küll. Ma ei tea, inimeste oma asi, sekkumine võib asja hullemaks teha. Jah, see on ka võimalik, kunagi ei tea. Peale seda akna asja, ma just kui nagu tahaks, et see veel juhtuks, et näeks mingit sellist akti pealt, et saaks vahele segada. Mul on paar kivi alati taskus. See kiviga aknasse viskamine ilma, et aken üldse katki läheks, aga lihtsalt see kolks, mis käis, see oli nii ühendav. Olen mõelnud, et haamer oleks ka lahe. Kas bussides on ikka veel haamrid kirjaga, et vajadusel purusta klaas? Vajadusel purusta klaas, ma ei mäleta kas oli sellline lause tglt, nii sügavmõtteline lause. Aa ja ma tulin töölt ära, ei jõudnud tööle enam, akende elu on palju huvitavam, ära emmile ütle. Ap-ppiii, Margit!!Sa oled hulluks läinud või? Ei ole, see läheb üle varsti, ma loodan, nii hull ka pole, lihtsalt pakub palju rohkem põnevust kui miski muu hetkel. Ei see pole normaalne, me veel räägime sellest, pean praegu trenni minema. ok tsauu. Pole ammu bussiga sõitnud, ei tea. Ma ka pole tähele pannud.